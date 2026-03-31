Inter-Roma si può fare per 25 milioni | trasferimento super

Le squadre di calcio Inter e Roma stanno trattando un trasferimento che potrebbe arrivare a circa 25 milioni di euro. Le negoziazioni tra i due club sono in corso nelle ultime ore e riguardano un possibile scambio di giocatori o un acquisto. Le parti coinvolte stanno definendo i dettagli dell’operazione, che potrebbe portare a un accordo imminente.

Le strade di Inter e Roma tornano a incrociarsi sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore. Domenica 5 aprile si sfideranno nel big match della trentunesima giornata di Serie A, ma le strade di Inter e Roma tornano a incrociarsi anche in sede di calciomercato. Proprio così, perché la dirigenza giallorossa ha messo gli occhi su uno dei calciatori più duttili della rosa a disposizione di Chivu, ovvero Carlos Augusto. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare chiarezza. Carlos Augusto (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ex Monza piace tantissimo a Gian Piero Gasperini perché capace di disimpegnarsi in più ruolo: braccetto mancino della difesa a tre o anche esterno sinistro di centrocampo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter-Roma, si può fare per 25 milioni: trasferimento super Articoli correlati Leggi anche: Inter-Diaby: stavolta si può fare, grazie a Salah. I dettagli Abraham apprezza il ritorno dopo un trasferimento da 18,25 milioni di sterline2026-01-27 21:48:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’attaccante dell’Aston Villa Tammy... Tutto quello che riguarda su Inter Roma si può fare per 25 milioni... Temi più discussi: Dove vedere Inter-Roma femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Inter-Roma la domenica di Pasqua ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv; Koné può partire: ecco perchè la Roma pensa, seriamente, alla cessione del centrocampista. Inter-Roma, si può fare per 25 milioni: trasferimento superLe strade di Inter e Roma tornano a incrociarsi sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore. calciomercato.it Inter-Roma: dove vederla in TV, probabili formazioni e diffidatiRitorno col botto per il campionato italiano. Archiviata la sosta per gli spareggi mondiali, la Serie A si giocherà tra Pasqua e Pasquetta proponendo un menù molto ricco, con Inter-Roma e Napoli-Milan ... asromalive.it La settimana di Inter-Roma è ufficialmente iniziata x.com C’è un dato curioso che accompagna Inter-Roma. L’Inter è la squadra che ha giocato più partite nel giorno di Pasqua nella storia della Serie A: 41. Un numero alto, costruito soprattutto prima degli anni Ottanta. Nessun significato nascosto, solo casualità. Eppu - facebook.com facebook