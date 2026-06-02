Rabiot-Napoli idea per Allegri | pesa la Champions

Il Napoli sta considerando l'acquisto di Adrien Rabiot per il centrocampo nella prossima stagione. La squadra valuta questa opzione in vista delle competizioni di Champions League. La decisione viene presa anche in funzione delle esigenze tecniche e delle strategie future. La trattativa non è ancora ufficiale e resta in fase di valutazione. La società monitora attentamente il profilo del giocatore e le eventuali condizioni contrattuali.

Il Napoli valuta anche Adrien Rabiot per il centrocampo della prossima stagione. Il nome del francese è tornato a circolare in parallelo alla possibile nuova avventura azzurra di Massimiliano Allegri, allenatore che lo conosce molto bene e che lo ha già avuto alla Juventus. La pista, al momento, resta una suggestione. Non ci sono ancora contatti entrati nella fase concreta. Il profilo, però, è considerato interessante per esperienza, fisicità e conoscenza del calcio italiano. Caratteristiche che potrebbero essere utili nel nuovo progetto tecnico del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, Giovanni Manna starebbe iniziando a ragionare con Allegri sui possibili rinforzi da inserire in rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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