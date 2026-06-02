Adrien Rabiot ha accettato di trasferirsi al Napoli e firmerà un contratto fino al 2029. La decisione arriva dopo che il giocatore ha dato il suo consenso al trasferimento, seguendo la volontà dell’allenatore. Rabiot, attualmente in squadra, potrebbe lasciare il suo attuale club per unirsi alla squadra partenopea in vista della prossima stagione. La trattativa si è conclusa con l’accordo tra le parti.

Adrien Rabiot potrebbe seguire Massimiliano Allegri al Napoli dopo l’addio del tecnico livornese che lo aveva voluto fortemente in rossonero poco meno di un anno fa. Adrien Rabiot verso il sì al Napoli per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esonero di Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore del Milan potrebbe portare all’addio del centrocampista classe 1995 ai rossoneri con l’ex Marsiglia che, secondo quanto affermato da Nicolò Schira, avrebbe dato l’ok al trasferimento in azzurro con il club di De Laurentiis che avrebbe messo sul piatto un contratto fino al 2029 per il centrocampista. Già nei giorni scorsi la redazione di Milanlive. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Rabiot-Napoli, arriva il sì del francese: contratto fino al 2029

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