Quirinale | addio ai ricevimenti d’élite i giardini per i cittadini

Il Quirinale ha deciso di abolire i ricevimenti ufficiali riservati all’élite e aprire i giardini ai cittadini. Da ora, i cittadini potranno partecipare a eventi pubblici e visitare gli spazi verdi del palazzo. La modifica riguarda chi rappresenta le istituzioni e come si relaziona con la società civile. La novità mira a coinvolgere direttamente i cittadini, eliminando le cerimonie riservate e favorendo un rapporto più aperto tra le istituzioni e la popolazione.

? Punti chiave Chi sono i cittadini che sostituiranno la classe dirigente ai ricevimenti?. Come cambierà il rapporto tra istituzioni e società civile dopo questa scelta?. Perché il Presidente ha deciso di eliminare i brindisi tra i vertici?. Quali città ospiteranno i maxi schermi per seguire le celebrazioni nazionali?.? In Breve Oltre 1500 persone tra bambini, anziani e caregiver ospitate nei giardini presidenziali.. La piccola Sofia del Bambino Gesù incontra il Presidente durante le celebrazioni.. Maxi-schermi in 23 città italiane per trasmettere le manifestazioni in diretta nazionale.. Dialogo tra Mattarella e studenti sul significato della Repubblica dopo 80 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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