I giardini del castello sono stati messi all'asta e il Comune ha deciso di coinvolgere i cittadini attraverso una consultazione pubblica. Per la prima volta, l’amministrazione ha aperto un processo di partecipazione diretta, chiedendo alle persone se vogliono acquistare i terreni. La decisione di consultare la popolazione riguarda esclusivamente questa operazione e segna un passo diverso rispetto alle modalità precedenti di gestione. La consultazione sarà aperta fino alla data stabilita dall’amministrazione.

Un acquisto importante su cui il Comune vuole conoscere l’opinione dei cittadini. Per la prima volta l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Zucca ha indetto una consultazione pubblica. Non un referendum perché i tempi sono stretti: le serre del Pollak e il giardino che completerebbero la proprietà comunale del castello sono all’asta. "Vorremmo acquistare le serre per farne un teatro o una sala polifunzionale – ha spiegato il sindaco – e i giardini per trasformarli in uno spazio pubblico dedicato ai poeti, perché a Belgioioso sono stati alcuni tra i più grandi e noti come Petrarca, Foscolo e Cesare Angelini. Ci sono poi 24 mini appartamenti che vorremmo destinare a foresteria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’asta i giardini del castello. Tocca ai cittadini dire se acquistarli

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