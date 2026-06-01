'Lunga vita al Presidente', Mattarella riceve i più fragili ai giardini del Quirinale

Notizia in breve

Il Presidente della Repubblica ha aperto i Giardini del Quirinale alle persone più fragili, dando il via alle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto diversi gruppi di cittadini che sono stati accolti nel parco presidenziale. La cerimonia si è svolta in un clima di convivialità, con il pubblico che ha potuto visitare il giardino e partecipare a varie attività.