' Lunga vita al Presidente' Mattarella riceve i più fragili ai giardini del Quirinale
Il Presidente della Repubblica ha aperto i Giardini del Quirinale alle persone più fragili, dando il via alle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto diversi gruppi di cittadini che sono stati accolti nel parco presidenziale. La cerimonia si è svolta in un clima di convivialità, con il pubblico che ha potuto visitare il giardino e partecipare a varie attività.
(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via alle celebrazioni dell'80° anniversario della Festa della Repubblica con l'apertura dei Giardini del Quirinale alle fasce deboli della popolazione. Dalle 9. 30 alle 13.30 circa 1500 cittadine e cittadini hanno assistito all'esibizione della Banda Interforze, del Coro dell'Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. L'individuazione degli ospiti è stata curata dalle Federazioni e dalle Associazioni a carattere nazionale del Terzo settore e da Roma Capitale. La tradizionale apertura dei Giardini del Quirinale, in occasione della Festa del 2 Giugno, è stata dedicata alle fasce deboli della popolazione per il quinto anno consecutivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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