qui orange nuovo ospitaletto e vecchie certezze resta sonzogni con ievoli e torri

Il direttore sportivo ha iniziato le operazioni di rafforzamento per l’Ospitaletto, che sta programmando diverse modifiche all’organico, principalmente con prestiti. La squadra, che ha ottenuto la salvezza diretta nella sua prima stagione tra i professionisti, rimarrà con alcuni elementi chiave come Sonzogni, Ievoli e Torri. La squadra si prepara a nuove sfide senza cambiare completamente la propria struttura.

Il direttore sportivo Paolo Musso si è messo al lavoro per rafforzare l’ Ospitaletto. L’organico franciacortino, che nella stagione del ritorno tra i professionisti ha raggiunto la salvezza diretta, presenterà diverse modifiche, soprattutto sul versante dei prestiti. Da questo punto di vista ci sono tre giocatori che hanno ottime possibilità di rimanere in arancione e sono il portiere Luca Sonzogni, classe ‘99, e i due 2005 Mattia Ievoli, centrocampista, e Alessandro Torri, attaccante. Il reparto avanzato degli orange, invece, dovrà fare certamente a meno di Marco Bertoli, ‘99, che è stato protagonista di una splendida stagione, indirizzando su di lui i desideri di molte squadre (di serie C in primis, con la Pro Vercelli in evidenza, ma non solo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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