Monica Polizzi e la voce che nasce dal ricordo | ecco il nuovo singolo Resta qui

Una giovane artista di vent'anni ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Resta qui”. La canzone si ispira a ricordi e emozioni personali, che vengono espressi attraverso parole e musica. Monica Polizzi utilizza questa traccia per condividere un aspetto intimo della sua esperienza, trasformando sentimenti e ricordi in un racconto musicale. Il singolo è disponibile da poco tempo e rappresenta una tappa importante nel percorso artistico dell’artista.