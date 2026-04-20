Monica Polizzi e la voce che nasce dal ricordo | ecco il nuovo singolo Resta qui
Una giovane artista di vent'anni ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Resta qui”. La canzone si ispira a ricordi e emozioni personali, che vengono espressi attraverso parole e musica. Monica Polizzi utilizza questa traccia per condividere un aspetto intimo della sua esperienza, trasformando sentimenti e ricordi in un racconto musicale. Il singolo è disponibile da poco tempo e rappresenta una tappa importante nel percorso artistico dell’artista.
A vent’anni Monica Polizzi affida alla musica il racconto più profondo di sé, trasformando emozioni e ricordi in parole e note, con il nuovo singolo “Resta qui” appena uscito. Un percorso iniziato da bambina, quando muove i primi passi alla scuola Arcadia guidata da Angela Maniglia, esperienza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: Musica e ricordo: il nuovo umanesimo che nasce tra i libri della biblioteca comunale
Foibe ed esodo, il ricordo. Dal dolore alla consapevolezza. Ecco la memoria che unisceRimini ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia intensa al monumento "Biblioteca di Pietra", sulla scogliera del porto, dedicato alle...