Qui Arezzo Donati sul patto col Pd | E’ mancata l’amalgama
Arezzo, 2 giugno 2026 – Marco Donati e il Partito Democratico di Vincenzo Ceccarelli non hanno mai collaborato, secondo quanto dichiarato da Donati. Ha criticato il patto con il Pd, affermando che manca l’amalgama tra le parti. Donati ha sottolineato che le due forze politiche seguono percorsi paralleli e non si sono mai incrociate. La distanza tra le due parti si evidenzia anche nel modo in cui sono state gestite le alleanze e le strategie politiche locali.
Arezzo, 2 giugno 2026 – Mister 20% e il campo largo: due rette parallele. Marco Donati e il Pd di Vincenzo Ceccarelli non si sono mai intersecati. A turni alterni hanno invocato le primarie di coalizione, per poi viaggiare separati a un primo turno che ha cristallizzato una città tripolare, coi progressisti costretti ad inseguire, sotto di 11 punti, il centrodestra di Marcello Comanducci al 43%. Da escluso eccellente ad ago della bilancia al ballottaggio. Chi voterà? “Ho lasciato ai miei elettori libertà di voto, dichiararmi equivarrebbe a schierarsi. Esprimerò il mio voto tenendolo riservato”. La sua base civica le ha chiesto consiglio se votare a destra o a sinistra? “Affatto, si muoverà liberamente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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