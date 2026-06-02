Qui Arezzo Donati sul patto col Pd | E’ mancata l’amalgama

Notizia in breve

Arezzo, 2 giugno 2026 – Marco Donati e il Partito Democratico di Vincenzo Ceccarelli non hanno mai collaborato, secondo quanto dichiarato da Donati. Ha criticato il patto con il Pd, affermando che manca l’amalgama tra le parti. Donati ha sottolineato che le due forze politiche seguono percorsi paralleli e non si sono mai incrociate. La distanza tra le due parti si evidenzia anche nel modo in cui sono state gestite le alleanze e le strategie politiche locali.