Aldo Poponcini, ex comandante dei vigili urbani, ha annunciato pubblicamente di essere pronto a intervenire in prima persona per risolvere le questioni di Arezzo. In un messaggio diretto, ha dichiarato che se la situazione della città non migliora, si impegnerà con l’aiuto di un collaboratore a trovare soluzioni. La sua uscita pubblica ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli addetti ai lavori.

AREZZO – C’è chi in pensione si compra l’orto, chi va a pesca e chi. si candida. Aldo Poponcini invece ha deciso de fare direttamente il salto di categoria: da comandante dei vigili a “risolutore universale dei problemi cittadini”. Una roba così, senza nemmeno riscaldamento. “Un sono politico” – ripete – e già qui Arezzo ha iniziato a ride sotto i baffi. Perché di solito quando uno lo dice, è esattamente il momento in cui lo diventa. Però oh, lui è un tecnico: 44 anni a fischià agli incroci, quindi ora è pronto a dirigere pure la città. Sempre col fischietto, si spera. A convincerlo è stato Marco Donati, che più che candidato sindaco ormai pare un direttore sportivo: ha visto Poponcini libero sul mercato e ha fatto il colpo dell’anno. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Poponcini s’è svegliato: “O Arezzo si raddrizza o ci penso io (col Donati)”

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