VIDEO | Ceccarelli lancia il ' Patto per Arezzo' | Per vincere serve unità Pronti all' accordo con Donati
Un video mostra Vincenzo Ceccarelli mentre annuncia il “Patto per Arezzo”, un accordo con Donati per unire le forze in vista del ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno contro Marcello Comanducci. Ceccarelli propone sei cantieri di lavoro prioritari come parte del piano. La proposta mira a rafforzare l’unità tra le forze di centrosinistra in vista del secondo turno.
Un “Patto per Arezzo” alla ricerca dell'unità. In vista del turno di ballottaggio in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno contro Marcello Comanducci, il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli mette sul tavolo una proposta programmatica caratterizzata da “6 cantieri di lavoro prioritari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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