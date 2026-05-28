VIDEO | Ceccarelli lancia il ' Patto per Arezzo' | Per vincere serve unità Pronti all' accordo con Donati

Da arezzonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra Vincenzo Ceccarelli mentre annuncia il “Patto per Arezzo”, un accordo con Donati per unire le forze in vista del ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno contro Marcello Comanducci. Ceccarelli propone sei cantieri di lavoro prioritari come parte del piano. La proposta mira a rafforzare l’unità tra le forze di centrosinistra in vista del secondo turno.

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Un “Patto per Arezzo” alla ricerca dell'unità. In vista del turno di ballottaggio in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno contro Marcello Comanducci, il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli mette sul tavolo una proposta programmatica caratterizzata da “6 cantieri di lavoro prioritari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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