Quest’estate i gioielli sono grandi, vivaci e vistosi, lasciando da parte il minimalismo. La tendenza per il 2026 punta su pezzi colorati e audaci, meno orientati al lusso discreto rispetto alle stagioni precedenti. I gioielli si indossano in modo più esuberante, con forme e dimensioni che attirano l’attenzione. La scelta di accessori più vistosi domina le collezioni e le tendenze di moda della stagione estiva.

Minimalismo? Per ora può tranquillamente restare in vacanza. L’estate 2026 sta riportando al centro della scena gioielli bold, coloratissimi e decisamente meno “ quiet luxury ” rispetto alle ultime stagioni. Collane chunky, pietre pop, orecchini scintillanti e dettagli playful stanno trasformando anche il look più basic in qualcosa che sembra uscito da una Pinterest board salvata alle 2 di notte. Perché sì, basta una canotta bianca, una slip dress o una camicia di lino oversize. Il vero outfit adesso lo fanno i gioielli. Sì, quest’anno avremo il ritorno dei gioielli che si fanno notare. Dopo anni di micro collanine invisibili e layering minimal ultra discreto, la moda sta tornando a divertirsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quest’estate i gioielli si portano maxi, colorati e un po’ extra

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