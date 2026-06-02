Quest’estate i gioielli si portano maxi colorati e un po’ extra

Da metropolitanmagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quest’estate i gioielli sono grandi, vivaci e vistosi, lasciando da parte il minimalismo. La tendenza per il 2026 punta su pezzi colorati e audaci, meno orientati al lusso discreto rispetto alle stagioni precedenti. I gioielli si indossano in modo più esuberante, con forme e dimensioni che attirano l’attenzione. La scelta di accessori più vistosi domina le collezioni e le tendenze di moda della stagione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Minimalismo? Per ora può tranquillamente restare in vacanza. L’estate 2026 sta riportando al centro della scena gioielli bold, coloratissimi e decisamente meno “ quiet luxury ” rispetto alle ultime stagioni. Collane chunky, pietre pop, orecchini scintillanti e dettagli playful stanno trasformando anche il look più basic in qualcosa che sembra uscito da una Pinterest board salvata alle 2 di notte. Perché sì, basta una canotta bianca, una slip dress o una camicia di lino oversize. Il vero outfit adesso lo fanno i gioielli. Sì, quest’anno avremo il ritorno dei gioielli che si fanno notare. Dopo anni di micro collanine invisibili e layering minimal ultra discreto, la moda sta tornando a divertirsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

quest8217estate i gioielli si portano maxi colorati e un po8217 extra
© Metropolitanmagazine.it - Quest’estate i gioielli si portano maxi, colorati e un po’ extra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Niente biglietti del cinema a 3,50 euro quest’estate? Ecco perché Cinema Revolution potrebbe saltare quest’annoQuest’estate, la manifestazione dedicata alle proiezioni a basso costo di film italiani ed europei è stata annullata.

Il Newcastle United si prepara alla partenza del trio quest’estateIl Newcastle United si appresta a salutare tre giocatori questa estate, secondo quanto riportato da un sito inglese.

Temi più discussi: Anteprima d’estate, dal cibo ai gioielli: dialogo e creatività a confronto; Questi sono i gioielli da indossare al mare più belli (di sempre): parola di esperti di moda; Voglia di evadere? Partiamo dai gioielli dell’estate 2026; I bracciali bangles sono la tendenza divertente e colta dell'estate 2026.

quest estate i gioielliQuest’estate i gioielli si portano maxi, colorati e un po’ extraMinimalismo? Per ora può tranquillamente restare in vacanza. L’estate 2026 sta riportando al centro ... msn.com

quest estate i gioielliChi sono i gioielli che potrebbero lasciare l'Udinese in estateLa premiata gioielleria Udinese, una delle più floride e interessanti del panorama calcistico italiano e internazionale, quest'estate avrà da fare. tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web