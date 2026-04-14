Il Newcastle United si prepara alla partenza del trio quest’estate

Il Newcastle United si appresta a salutare tre giocatori questa estate, secondo quanto riportato da un sito inglese. L'articolo fornisce dettagli sui trasferimenti imminenti e sulle trattative in corso. La squadra si prepara a questi cambiamenti mentre si avvicina alla sessione di mercato estiva. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti o analisi, offrendo ai lettori un quadro chiaro sugli sviluppi in arrivo.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Mentre il Newcastle United si prepara per una finestra di trasferimento estiva cruciale, il club si prepara a dire alcuni addii difficili.L’uscita più grande è la partenza confermata di Kieran Trippier. L’allenatore Eddie Howe ha recentemente annunciato che il 35enne terzino veterano farà le valigie quando il suo contratto scadrà alla fine della stagione in corso. Essendo la prima importante firma della nuova era di proprietà nel 2022, l’impatto di Trippier sulla cultura del club non può essere sopravvalutato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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