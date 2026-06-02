Una candidata ha proposto un nuovo percorso di alta formazione per la nautica a Viareggio, ma è stato sottolineato che un progetto simile esiste già da tempo. Il Partito Democratico ha bloccato ogni iniziativa riguardante questa proposta. La domanda che si pone è se la candidata fosse a conoscenza dell’esistenza di questa realtà già avviata nella città.

"Leggendo la proposta della candidata Maineri viene spontanea una domanda: ma davvero non sa che a Viareggio un percorso di alta formazione per la nautica esiste già?". E’ la domanda retorica che pone la lista Del Ghingaro a sostegno di Sara Grilli. " Si chiama Isyl (Italian Super Yacht Life), opera dal 2015 ed è una realtà – viene spiegato meglio – consolidata e riconosciuta che ogni anno forma oltre 200 ragazzi provenienti da tutta Italia". Per la lista Del Ghingaro però la vera questione è un’altra: "E’ capire perché, negli anni in cui il centrosinistra e il Pd governa Regione e Provincia, non sia mai stato dato seguito agli interventi necessari per realizzare il progetto di sviluppo previsto nell’ex Caserma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Quello che propone esiste già. Ma il Pd ha bloccato ogni progetto"

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IL CASO REGGIO CALABRIA. La proposta di Luigi Catalano sulla Proprietà Popolare

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