Libertà di espressione Coghe | In Europa cresce la censura contro il mondo pro life

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Sala della Regina della Camera dei Deputati, Jacopo Coghe ha affermato che in Europa si assiste a un aumento della censura contro il movimento pro life. Ha citato il Digital Services Act e la rimozione di 12 campagne pubbliche di un’associazione contro aborto e ideologia gender. Coghe ha sottolineato come queste azioni rappresentino una compressione della libertà di espressione.

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Alla Sala della Regina della Camera dei Deputati, Jacopo Coghe denuncia quella che definisce una crescente compressione della libertà di espressione in Europa, citando il Digital Services Act e la censura di 12 campagne pubbliche di Pro Vita & Famiglia contro aborto e ideologia gender. “Finché un’opinione viene espressa civilmente, uno Stato deve tutelarla”, afferma il portavoce dell’associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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