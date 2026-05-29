Libertà di espressione Coghe | In Europa cresce la censura contro il mondo pro life

Notizia in breve

Alla Sala della Regina della Camera dei Deputati, Jacopo Coghe ha affermato che in Europa si assiste a un aumento della censura contro il movimento pro life. Ha citato il Digital Services Act e la rimozione di 12 campagne pubbliche di un’associazione contro aborto e ideologia gender. Coghe ha sottolineato come queste azioni rappresentino una compressione della libertà di espressione.