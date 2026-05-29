Libertà di espressione Coghe | In Europa cresce la censura contro il mondo pro life
Alla Sala della Regina della Camera dei Deputati, Jacopo Coghe ha affermato che in Europa si assiste a un aumento della censura contro il movimento pro life. Ha citato il Digital Services Act e la rimozione di 12 campagne pubbliche di un’associazione contro aborto e ideologia gender. Coghe ha sottolineato come queste azioni rappresentino una compressione della libertà di espressione.
Alla Sala della Regina della Camera dei Deputati, Jacopo Coghe denuncia quella che definisce una crescente compressione della libertà di espressione in Europa, citando il Digital Services Act e la censura di 12 campagne pubbliche di Pro Vita & Famiglia contro aborto e ideologia gender. “Finché un’opinione viene espressa civilmente, uno Stato deve tutelarla”, afferma il portavoce dell’associazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Libertà di espressione, Coghe: In Europa cresce la censura contro il mondo pro life
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