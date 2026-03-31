Professori e alunni del liceo Manzù uniti contro la dirigenza Gli studenti | Limitata la nostra libertà d’espressione

Il 31 marzo, al liceo Manzù di Bergamo, studenti e alcuni genitori hanno organizzato uno sciopero per protestare contro presunte carenze di attenzione da parte della dirigenza. Gli studenti hanno dichiarato che la loro libertà di espressione è stata limitata, evidenziando alcune criticità all’interno dell’istituto. La protesta ha coinvolto diverse classi e ha attirato l’attenzione di alcuni insegnanti.

Il 31 marzo al liceo Manzù di Bergamo, gli studenti, affiancati anche da alcuni genitori, hanno scioperato per denunciare “la mancanza d’attenzione nei confronti della scuola”. Il Collettivo del Liceo Artistico di via Tasso, lungo tutta la mattinata, ha organizzato uno sciopero fuori dal proprio edificio scolastico per chiedere un cambiamento nella condotta della dirigenza scolastica. “Contestiamo il modello di istruzione che viene presentato nel nostro istituto, che limita la libertà d’espressione degli studenti, e manca di trasparenza nei nostri confronti, somigliando più alla conduzione di un’azienda piuttosto che di una scuola”. – afferma il collettivo, che all’esterno della scuola era rappresentato da oltre 100 studenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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