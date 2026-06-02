Notizia in breve

Le persone si sono affezionate al tricolore bianco, rosso e verde, che in passato era associato a un ex presidente. Si racconta che al mattino egli alzasse una bandiera dai colori rosso, bianco e verdicchio, un dettaglio che ha contribuito a consolidare il legame con quel vessillo. Questa bandiera, considerata sgradita alla sinistra e definita anti patriottica, ha suscitato reazioni contrastanti nel tempo.