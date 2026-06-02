Quel vessillo che dava fastidio alla sinistra anti patriottica
Le persone si sono affezionate al tricolore bianco, rosso e verde, che in passato era associato a un ex presidente. Si racconta che al mattino egli alzasse una bandiera dai colori rosso, bianco e verdicchio, un dettaglio che ha contribuito a consolidare il legame con quel vessillo. Questa bandiera, considerata sgradita alla sinistra e definita anti patriottica, ha suscitato reazioni contrastanti nel tempo.
Alla fine, la gente si è affezionata a quel tricolore bianco rosso e verde, visto che dell’allora presidente Giuseppe Saragat, si diceva che al mattino alzava una bandiera rossa, bianca e verdicchio. Battute ormai disperse scadute nelle nebbie repubblicane. All’inizio, poco entusiasmo popolare per il sacro vessillo, salvo il fervore partigiano garibaldino, mentre quello sabaudo restava gelido e cerimoniale. La bandiera mise radici nelle emozioni italiane fino alla guerra, precipitò col precipitare della sorte della guerra (i partigiani della Julia cantavano Bandiera Nera) e alla liberazione dai tedeschi. Fu da allora che, malgrado comunisti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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