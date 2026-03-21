Il Viminale ha convocato un vertice anti-terrorismo per affrontare la situazione attuale, definita complessa a causa dell'intreccio tra vari settori di crisi. La riunione coinvolge rappresentanti delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza, che discutono le misure da adottare. La comunicazione ufficiale evidenzia l'importanza di mantenere alta l'attenzione, mentre sui vari media si nota un silenzio assordante a sinistra.

La situazione viene definita complessa, per l'intreccio e la connessione tra diversi quadranti di crisi. E per l'ultimo grave episodio di ieri. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per stamattina al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, a cui partecipano i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence. L'attenzione è massima non solo per il conflitto in Medioriente, ma anche sul fronte della minaccia interna. Quanto accaduto al parco degli Acquedotti nella Capitale viene considerato un salto di qualità e viene preso molto seriamente. Ed è inquadrato in un rischio già fotografato dalla nostra intelligence. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Viminale, vertice anti-terrorismo. Quel silenzio assordante a sinistra

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