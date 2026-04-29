De Leo | L’esonero di Mihajlovic dal Milan fu incomprensibile Forse dava fastidio

Emilio De Leo, attualmente commissario tecnico della nazionale di Malta, ha commentato l'esonero di Mihajlovic dal Milan nella stagione 2015-2016, definendolo incomprensibile. De Leo ha lavorato per diversi anni come suo assistente e ha espresso l'idea che l'allontanamento potesse aver causato disagio. La decisione dell'epoca fu presa dalla società, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il compianto Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre 2022 all'età di 53 anni per via della leucemia, è stato allenatore del Milan, come si ricorderà, nella stagione 2015-2016. Il Presidente Silvio Berlusconi e l'amministratore delegato Adriano Galliani lo preferirono a Maurizio Sarri, ma le cose non andarono come sperato. Il Diavolo, infatti, non fu protagonista di una grande stagione. Anche se, ad ogni modo, quando Mihajlovic fu esonerato - a sei giornate dalla fine della Serie A, per far posto a Cristian Brocchi, allora allenatore della Primavera rossonera - il Milan era pur sempre arrivato in finale di Coppa Italia. A distanza di anni Emilio De Leo, per una vita braccio destro di Mihajlovic, ha voluto ricordare quell'avventura con il tecnico serbo sulla panchina rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Leo: “L’esonero di Mihajlovic dal Milan fu incomprensibile. Forse dava fastidio” Notizie correlate De Leo: "Mihajlovic ci insegnava il valore della fragilità. E quando Eto'o gli presentò due mogli..."Il motto che l’ha accolto sull’isola ne racconta il percorso: “Virtute et Constantia”. Leggi anche: Bambino sordo aggredito in biblioteca insieme al padre: “Gli dava fastidio la sua voce, l’ha sbattuto sul divano”