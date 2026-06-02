Il 2 giugno 1946, le donne votarono per la prima volta in Italia. La scena nel film “C’è ancora domani” mostra la protagonista che si toglie il rossetto prima di inumidire la scheda, simbolo di quel momento storico. La scena rappresenta il primo esercizio del diritto di voto femminile nel paese, un passo importante che segnò un cambiamento sociale e politico. La scena è diventata un simbolo di quell’evento.

La scena del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi (in foto), dove la protagonista si toglie il rossetto prima di inumidire la scheda elettorale, è una delle più belle del film. Molte donne che erano andate a votare per la prima volta quel 2 giugno del 46 con il loro migliore vestito e con un filo di rossetto e qualche belletto, come per andare ad un’importante cerimonia, avevano la consapevolezza che quel voto sarebbe stato importantissimo per il loro futuro e non volevano assolutamente che la loro scheda fosse annullata, se fosse stata macchiata da un segno rosso. Quella generazione di donne che non aveva avuto sino ad allora accesso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quel 2 giugno 1946 le donne compresero che votare poteva cambiare le loro vite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il 2 giugno 1946 per la prima volta votano le donne

Notizie e thread social correlati

2 giugno 1946, chi erano le 21 donne che furono elette per la prima volta nel Parlamento italianoIl 2 giugno 1946, 21 donne sono state elette per la prima volta nel Parlamento italiano.

Maria Dotta, centenaria tra le prime donne a votare nel 1946: “Scelsi la Repubblica”Maria Dotta, una donna di 104 anni, è tra le prime a aver partecipato alle elezioni del 1946 e ha ricordato chiaramente il momento in cui ha scelto...

Temi più discussi: Il giorno in cui le donne fecero la Repubblica; Gli 80 anni della Repubblica Italiana e i fil rouge che ci legano da quel 2 giugno 1946; Wanda Bonfigli, 108 anni: Quel 2 giugno 1946 io c'ero; Festa della Repubblica 2026: una serie di iniziative per celebrare 80 anni di vita democratica e repubblicana.

#ricordiamodomani #2giugno 1946 si tenne il Referendum, gli italiani scelsero di far diventare l'Italia una Repubblica costituzionale, abolendo la monarchia. Le donne si recarono alle urne per la prima volta e con percentuali identiche a quelle degli uomini. x.com

TCM Noir Alley Giugno 2026 reddit

Ottanta anni di Repubblica: il ricordo del 2 giugno 1946 in romanzi e saggiIl 2 giugno non è una festa come le altre. È il giorno in cui l’Italia ha scelto di voltare pagina, lasciandosi alle spalle le macerie della dittatura e della guerra ... ilmessaggero.it

2 giugno 1946: come nacque la nostra democraziaA 80 dal referendum del 2 giugno 1946, la storia della nascita della Repubblica italiana, del voto popolare e della democrazia costituzionale. policymakermag.it