Il 2 giugno 1946, 21 donne sono state elette per la prima volta nel Parlamento italiano. Questi sono i fatti: si trattava di donne che avevano ottenuto il mandato elettorale e che, in quell'occasione, hanno varcato per la prima volta i cancelli di Montecitorio. La loro presenza rappresentava un momento storico, segnato dall’ingresso di donne in un’assemblea parlamentare fino ad allora esclusivamente maschile.

Ci sono date che segnano per sempre il destino di un Paese e il 2 giugno 1946 è proprio una di quelle. Mentre gli italiani erano chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica, si consumava infatti una piccola grande rivoluzione destinata a cambiare il volto della società italiana: per la prima volta le donne partecipavano pienamente alla vita politica nazionale, non soltanto come elettrici, ma anche come candidate. Quel giorno rappresentò una svolta storica: grazie al suffragio universale, milioni di donne poterono finalmente esprimere il proprio voto e contribuire alle scelte che avrebbero definito il futuro dell’Italia dopo gli anni della guerra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 2 giugno 1946, chi erano le 21 donne che furono elette per la prima volta nel Parlamento italiano

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BRAGA: 2 GIUGNO 1946, IL GIORNO IN CUI LE DONNE USCIRONO DALLE MURA DOMESTICHE

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Furono le prime donne a sedere nel Parlamento italiano, partecipando alla scrittura della Costituzione. Sotto il fascismo avevano subito confino, torture e detenzione. Ma le aspettava una prova altrettanto dura: far valere le ragioni femminili nelle istituzioni repubblicaneIl 2 giugno 1946, ventuno donne furono elette come deputate nel Parlamento italiano, diventando le prime a sedere nelle aule legislative del paese.

Per il referendum del 22 e 23 marzo liste uniche per uomini e donne in ordine alfabetico, prima volta dal 1946Per il referendum del 22 e 23 marzo, le liste saranno uniche e composte da uomini e donne in ordine alfabetico.

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Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani e, per la prima volta, le cittadine si recarono alle urne per il referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica e per eleggere l’Assemblea Costituente, l'organo incaricato di redigere la nuova Carta Costituzionale. x.com

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