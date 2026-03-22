Maria Dotta centenaria tra le prime donne a votare nel 1946 | Scelsi la Repubblica

Maria Dotta, una donna di 104 anni, è tra le prime a aver partecipato alle elezioni del 1946 e ha ricordato chiaramente il momento in cui ha scelto la Repubblica. La sua memoria conserva ancora i dettagli di quell’evento storico, che rappresentò un passo fondamentale per il Paese. La sua testimonianza si inserisce tra le poche che ricordano da vicino quei giorni.