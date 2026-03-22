Maria Dotta centenaria tra le prime donne a votare nel 1946 | Scelsi la Repubblica
Maria Dotta, una donna di 104 anni, è tra le prime a aver partecipato alle elezioni del 1946 e ha ricordato chiaramente il momento in cui ha scelto la Repubblica. La sua memoria conserva ancora i dettagli di quell’evento storico, che rappresentò un passo fondamentale per il Paese. La sua testimonianza si inserisce tra le poche che ricordano da vicino quei giorni.
Ha 104 anni ma la mente lucida di chi non ha dimenticato una data molto importante: quella del voto e non uno qualunque. Quello grazie al quale l'Italia divenne una Repubblica. Maria Dotta si racconta a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Alle urne il 2 giugno 1946, Antema ‘la centenaria’ è la voce della storia: “Votare, che emozione”Reggio Emilia, 2 marzo 2026 – Antema Nironi, nata l’8 aprile del 1925, ha votato il 2 giugno 1946.