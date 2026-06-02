quegli italiani dimenticati nel 1946

Nel 1946, in alcune aree come Bolzano e Venezia Giulia, non si sono svolte elezioni. Le urne sono state assenti anche nella circoscrizione di Trieste e Zara. Questa situazione ha lasciato molte persone senza rappresentanza politica. Un esponente di partito ha commentato che in quel periodo sono stati esclusi dalla comunità nazionale. La mancanza di elezioni ha determinato conseguenze sulla partecipazione politica di quei cittadini.

C’è una storia dimenticata attorno al 2 giugno del 1946. L’Italia è distrutta dalla guerra. Il Paese è spaccato. Diviso. Non solo perché gli italiani si sono combattuti durante una terribile guerra civile. Ma anche perché, di lì a poco, avrebbe perso l’Istria e la Dalmazia. La vittoria mutilata della Prima guerra mondiale sta per cedere il passo alla mutilazione della Seconda guerra mondiale. Il 2 giugno del 1946 gli italiani si presentano al voto. Non tutti possono farlo, anche se lo vorrebbero. Non vanno a esprimere la propria preferenza coloro che appartengono all’allora provincia di Bolzano e quelli della circoscrizione elettorale di Trieste, della Venezia Giulia e di Zara. 🔗 Leggi su Laverita.info

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