Referendum 1946 | l’85% degli italiani confermerebbe

L’85% degli italiani si è dichiarato favorevole a confermare il referendum del 1946. Tra i partiti attuali, alcuni preferirebbero tornare ai simboli della Prima Repubblica. I giovani italiani si dividono sulla riforma della Costituzione: una parte la sostiene, un’altra la considera inutile. Le opinioni variano anche in base alle fasce di età e alle preferenze politiche.

? Domande chiave Quali partiti oggi preferirebbero tornare ai simboli della Prima Repubblica?. Come si dividono i giovani italiani sulla necessità di riformare la Costituzione?. Perché il centrodestra spinge per una nuova Assemblea Costituente?. Chi sono gli elettori che mostrano ancora nostalgia per la Monarchia?.? In Breve Il 91% degli intervistati nel Sud Italia conferma la scelta repubblicana del 1946.. Il 55% dei giovani tra 18 e 34 anni desidera piccoli ritocchi alla Costituzione.. Il 45% degli italiani è favorevole a una nuova Assemblea costituente eletta dai cittadini.. In una simulazione sulla Prima Repubblica il PCI otterrebbe il 25,4% dei voti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The Birth of the Italian Republic (1946)

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