Quattro uomini uccisi e bruciati in un' auto nell' area di servizio | due fermi per omicidio Le telecamere hanno ripreso tutto

Due persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di quattro braccianti pakistani, trovati carbonizzati in un’auto lungo la strada statale 106 Jonica. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’intera scena. I corpi sono stati trovati ieri in un’area di servizio nell’area di Amendolara, in provincia di Cosenza. La Procura di Castrovillari ha fermato i due sospetti, che sono ora sotto indagine per omicidio.

Due persone sono state fermate dalla Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un'auto lungo la strada statale 106 Jonica ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratta di due cittadini pakistani, che sono stati sottoposti a fermo. 🔗 Leggi su Today.it

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