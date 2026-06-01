Auto a fuoco nell' area di servizio quattro persone trovate morte carbonizzate | Escluso l' incidente stradale
Un’auto bruciata in un’area di servizio sulla Strada statale 106 Jonica ha causato la morte di quattro persone. Le vittime sono state trovate carbonizzate all’interno del veicolo. La polizia ha escluso che si tratti di un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. La scena si trova nel territorio di Amendolara, sulla costa ionica della provincia di Cosenza.
Quattro persone sono state trovate morte all'interno di un'auto andata a fuoco in un'area di servizio lungo la Strada statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. I corpi, completamente carbonizzati, sono stati scoperti dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Today.it
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