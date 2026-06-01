Auto a fuoco nell' area di servizio quattro persone trovate morte carbonizzate | Escluso l' incidente stradale

Notizia in breve

Un’auto bruciata in un’area di servizio sulla Strada statale 106 Jonica ha causato la morte di quattro persone. Le vittime sono state trovate carbonizzate all’interno del veicolo. La polizia ha escluso che si tratti di un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche. La scena si trova nel territorio di Amendolara, sulla costa ionica della provincia di Cosenza.