Auto a fuoco nell' area di servizio | quattro persone morte

Quattro persone sono morte all’interno di un’auto incendiata in un’area di servizio sulla Strada statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. La vettura è andata a fuoco e all’interno sono state trovate le vittime. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sull’identità delle persone coinvolte.

Quattro persone sono state trovate morte all'interno di un'auto andata a fuoco in un'area di servizio lungo la Strada statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. I corpi, completamente carbonizzati, sono stati scoperti dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Today.it

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AUTO IN FIAMME NEL CUORE DELLA NOTTE, PAURA PER UN PANETTIERE | 07/04/2026

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