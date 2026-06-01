Auto a fuoco nell' area di servizio | quattro persone morte

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro persone sono morte all’interno di un’auto incendiata in un’area di servizio sulla Strada statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. La vettura è andata a fuoco e all’interno sono state trovate le vittime. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sull’identità delle persone coinvolte.

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Quattro persone sono state trovate morte all'interno di un'auto andata a fuoco in un'area di servizio lungo la Strada statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. I corpi, completamente carbonizzati, sono stati scoperti dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Today.it

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