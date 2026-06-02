Berrettini e Arnaldi si affrontano a Roland Garros in un match che determinerà chi accederà alle semifinali. La partita si gioca sulla terra rossa parigina e rappresenta un inedito confronto tra i due italiani. La sfida è in corso e il risultato finale deciderà il quarto tricolore nel torneo.

Berrettini e Arnaldi si sfidano in un inedito assoluto sulla terra rossa parigina: l’analisi e il pronostico del match che vale l’accesso alla semifinale. Quando Jannik Sinner, appena una settimana fa, è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, abbiamo pensato che tutto fosse perduto. Ci sbagliavamo. Non sapevamo – o meglio, non lo credevamo possibile – che addirittura ben tre italiani sarebbero stati capace di portare tanto in alto la bandiera del Bel Paese. Chi mai avrebbe potuto immaginare, del resto, che una tale e nutrita rappresentanza di connazionali potesse centrare nientepopodimeno che i quarti di finale dello Slam d’Oltralpe? (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Quarto tricolore al Roland Garros: Berrettini-Arnaldi, sfida da impazzire

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