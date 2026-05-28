Alle 12 si gioca la partita di Roland Garros tra Berrettini e Rinderknech, con in campo anche Cobolli, Arnaldi e Darderi. Contestualmente, alle 11, Naomi Osaka affronta Donna Vekic, che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giornata vede anche la presenza della numero uno al mondo, Aryna Sabalenka, in campo alle 12.

Intanto i primi giorni di tennis a Parigi hanno un protagonista assoluto: il caldo. Con temperature e tassi di umidità altissimi, atleti e atlete sono obbligati a pause di raffreddamento, finanche con l'utilizzo di ghiaccio in testa. Tra le soluzioni adottate anche asciugamani inseriti nei congelatori e idranti in campo, oltre a bevande ricche di sali minerali. Casper Ruud, 16° al mondo, al termine del match di oltre 4 ore contro Roman Safiullin ha dichiarato di essersi sentito "come uno zombie". Il regolamento in questo caso è chiaro: pause di raffreddamento di 10 minuti tra il secondo e il terzo set per le partite femminili... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Roland Garros: Berrettini sfida Rinderknech, in campo anche Cobolli, Arnaldi e Darderi

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