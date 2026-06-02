Quartieri proclamati gli eletti al Secondo | Davide Siracusano presidente è l’unica Municipalità in mano al centrodestra
È stata ufficializzata la nomina del nuovo presidente del Secondo Quartiere, che sarà in carica dal 2026 al 2031. Questa Municipalità è l’unica in città affidata al centrodestra. Le verifiche per la proclamazione degli altri eletti sono ancora in corso, causando ritardi nelle proclamazioni definitive in alcune aree.
Mentre proseguono le verifiche che stanno rallentando la proclamazione definitiva degli eletti in alcune Municipalità, arriva l'ufficialità per il Secondo Quartiere, l'unico della città che nel quinquennio 2026-2031 sarà guidato dal centrodestra.A essere proclamato presidente è stato Davide. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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