Elezioni Sud chiama Nord individua il candidato presidente al Secondo | ancora in stallo il centrodestra al Quarto

Il movimento di Cateno De Luca pare aver trovato l'avversario dell'uscente Davide Siracusano, al Centro la coalizione non ha preso una decisione finale Non sono ancora chiuse le candidature per i presidenti di Quartiere. Se la coalizione di centrosinistra lavora sulle liste si deciderà probabilmente mercoledì il nome nel centrodestra per il Quarto Quartiere dove ancora la situazione tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia resta molto tesa. I nomi in campo restano tre: Francesco "Ciccio" Armone, Vice Presidente Nazionale di Azione Universitaria e membro dell’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale, per Fratelli d'Italia, Nicola Cucinotta della Lega e Peppe Chiarella di Forza Italia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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