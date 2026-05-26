Municipalità i sei presidenti eletti | cinque per il centrodestra uno per il centrosinistra

Notizia in breve

Sono stati eletti i presidenti delle sei municipalità di Venezia. Cinque sono stati scelti dal centrodestra e uno dal centrosinistra. Lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli municipali si è concluso, confermando i risultati delle votazioni. Le elezioni riguardano sei enti amministrativi distinti all’interno del territorio comunale. I risultati ufficiali sono stati pubblicati e riguardano le preferenze espresse dagli elettori.