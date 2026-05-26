Municipalità i sei presidenti eletti | cinque per il centrodestra uno per il centrosinistra

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati eletti i presidenti delle sei municipalità di Venezia. Cinque sono stati scelti dal centrodestra e uno dal centrosinistra. Lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli municipali si è concluso, confermando i risultati delle votazioni. Le elezioni riguardano sei enti amministrativi distinti all’interno del territorio comunale. I risultati ufficiali sono stati pubblicati e riguardano le preferenze espresse dagli elettori.

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Completato anche lo scrutinio per quanto riguarda le elezioni del presidente e del consiglio di municipalità per i sei enti amministrativi in cui è diviso il territorio del comune di Venezia. Come appariva evidente dall'inizio dello spoglio, anche in questo caso la vittoria del centrodestra è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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