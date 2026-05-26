Municipalità i sei presidenti eletti | cinque per il centrodestra uno per il centrosinistra
Sono stati eletti i presidenti delle sei municipalità di Venezia. Cinque sono stati scelti dal centrodestra e uno dal centrosinistra. Lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli municipali si è concluso, confermando i risultati delle votazioni. Le elezioni riguardano sei enti amministrativi distinti all’interno del territorio comunale. I risultati ufficiali sono stati pubblicati e riguardano le preferenze espresse dagli elettori.
Completato anche lo scrutinio per quanto riguarda le elezioni del presidente e del consiglio di municipalità per i sei enti amministrativi in cui è diviso il territorio del comune di Venezia. Come appariva evidente dall'inizio dello spoglio, anche in questo caso la vittoria del centrodestra è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Denmark votes in early election that follows crisis over US designs on Greenland
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il centrodestra vince in cinque Municipalità, solo Venezia-Murano-Burano al centrosinistra
Municipalità: il centrosinistra avanti a Venezia centro, il centrodestra nelle altre cinqueA Venezia centro, il centrosinistra ha ottenuto la vittoria con Simone Venturini al primo turno.
Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026 a Messina: regolarmente avviate le operazioni di voto; Venezia: elezioni del 24 e 25 maggio, la guida al voto; Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia con il 51% dei voti | RIVIVI LA DIRETTA; V municipio, Caliste lancia la lista civica: Valigia vuota da riempire con i cittadini.
TvSei. . Chieti al voto - SPOILER 21-05-26 #elezionicomunali #chieti Confronto tra esponenti di punta dei 6 schieramenti Segui TVSEI anche su Instagram https://www.instagram.com/tvsei.official/ facebook
La giunta vara i tagli ai costi del personale politico delle MunicipalitàTaglio del numero dei consiglieri delle Municipalità, delle indennità per i presidenti e gli assessori e dei gettoni per i membri dei dieci parlamentini di quartiere. Mentre sono sotto la lente della ... rainews.it
Napoli, prima Municipalità: ogni anno costi per 7 milioni ma pochi poteri nei quartieriSette milioni e mezzo. Tanto costa il personale politico delle Municipalità. Trecento consiglieri, trenta assessori, dieci vicepresidenti e dieci presidenti. Una carica di 350 persone. Un costo ... ilmattino.it