Dopo una lite familiare sale sul tetto e minaccia di lanciarsi | donna salvata dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi, i Carabinieri sono intervenuti in un quartiere residenziale dopo una segnalazione di emergenza. Una donna, coinvolta in un litigio familiare, si era salita sul tetto dell’abitazione e aveva minacciato di lanciarsi. Sul posto sono arrivati i militari delle stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il supporto della Sezione Radiomobile, per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda mattinata odierna, in Orta di Atella, i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il supporto della Sezione Radiomobile, sono intervenuti in via Aldo Moro a seguito di una segnalazione di emergenza. Una giovane donna, residente nell’abitazione interessata, a un diverbio in ambito familiare, si era portata sul tetto dello stabile, a un’altezza di circa 12 metri, manifestando intenti suicidari. Determinante e provvidenziale si è rivelato l’intervento dei Carabinieri che, grazie alla prontezza operativa e alla gestione della situazione in condizioni di elevata criticità, hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi e garantito la messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dopo una lite familiare sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: donna salvata dai Carabinieri Notizie correlate Leggi anche: Incendio di una casa: donna rimane dentro, salvata dai carabinieri La lite in classe finisce con una minaccia: studente minorenne denunciato dai carabinieriUno studente minorenne di una scuola del Verbano è stato denunciato dai carabinieri, intervenuti sul posto su richiesta del personale scolastico. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lite familiare a Casoria per un caricabatterie: tre fratelli arrestati dopo una rissa violenta; Inferno familiare a Taranto, figlio arrestato dopo lite degenerata con i genitori; Lite domestica tra padre e figlia per un documento smarrito, intervengono le forze dell'ordine; Orzinuovi, madre chiede aiuto dopo esser stata aggredita dal figlio 24enne: arrestato. Napoli, spara al compagno della madre dopo una lite: arrestato 41enneUna lite familiare degenerata nel sangue, colpi di pistola esplosi all’interno di un’abitazione e una fuga durata ore. ilgiornalelocale.it Caserta, lite in famiglia nella notte: 43enne denunciata per maltrattamenti alla madreScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, lite in famiglia nella notte: 43enne denunciata per maltrattamenti alla madre . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Il 5 maggio 2001, il Coventry City subì una rimonta dopo essere stato in vantaggio di due gol contro l'Aston Villa. Quella sconfitta per 3-2 pose fine alla permanenza di 34 anni del club nella massima serie. Nelle ore seguenti, in trasmissioni televisive e sulle pa facebook #Cobolli scoppia a piangere in campo dopo aver battuto #Zverev: il pianto a dirotto a Monaco in panchina x.com