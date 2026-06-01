Sale sul tetto e rifiuta ogni soccorso oltre 24 ore per convincerlo a scendere

Un uomo di 46 anni si è rifugiato sul tetto di casa, rifiutando ogni tentativo di soccorso. Dopo aver ferito se stesso con coltelli durante una crisi psicotica, è scappato dal luminello e si è mantenuto insensibile alle richieste di aiuto. Vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine hanno passato più di 24 ore tentando di convincerlo a scendere senza successo.

Ci sono volute oltre 24 ore per convincere un 46enne a scendere dal tatto di casa dopo, in preda a una crisi psicotica, si è prima autoinflitto delle ferite con dei coltelli per poi scappare dal luminello rimanendo insensibile a ogni richiesta di aiuto tenendo in scacco vigili del fuoco, 118 e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Girl who sells goods on the roadside is bullied by family, but becomes business queen!

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