Quanto costa dormire nel castello in Sicilia scelto da Aurora Ramazzotti per il matrimonio

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A un mese dalle nozze, si parla del costo per soggiornare nel castello scelto come location. Il Castello Xirumi Serravalle, in provincia di Siracusa, risale al XVI secolo e si trova tra agrumeti. La struttura storica è tra le possibili sedi per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il prezzo per una notte nel castello non è stato reso noto ufficialmente. La dimora storica si trova in Sicilia, nel territorio di Serravalle.

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Manca solo un mese alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e tra le possibili location spunta il Castello Xirumi Serravalle, storica dimora siciliana in provincia di Sicuracusa, immersa negli agrumeti e risalante al XVI secolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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