Si avvicinano le nozze di Aurora Ramazzotti, figlia di due noti personaggi dello spettacolo. I preparativi per il matrimonio sono in corso e tra le scelte fatte c’è quella di celebrare l’evento in un castello. Durante lo stesso periodo, è previsto anche un concerto del padre, Eros Ramazzotti, che si terrà nelle vicinanze della location scelta per le nozze. La famiglia ha confermato che entrambi gli eventi si svolgeranno in modo separato, senza ulteriori dettagli sulla data esatta.

Nozze da favola per Aurora Ramazzotti. Fervono i preparativi per il matrimonio della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e la scelta della location è ricaduta su un castello. Il grande giorno è fissato al 4 luglio in Sicilia e stando alle ultime indiscrezioni non mancherà un dolcissimo gesto del papà cantante. Dove si sposa Aurora Ramazzotti, la location da favola. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Aurora Ramazzotti ha scelto una delle location più esclusive della Sicilia: il Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa. Una residenza storica del Cinquecento, appartenente ai baroni Grimaldi di Serravalle, immersa nella campagna siciliana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aurora Ramazzotti, matrimonio nel castello e concerto di papà Eros

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Tony Pitony pronto per la festa della donna

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