Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum che portò alla nascita della Repubblica italiana, segnando l’esito della Resistenza e della lotta antifascista. Ottant’anni dopo, si ricorda questa data come momento fondamentale per l’assetto democratico del paese. La nascita della Repubblica fu il risultato di un processo iniziato con la lotta contro il fascismo e il regime monarchico. La giornata è dedicata a ricordare la transizione politica avvenuta in quel periodo.

C’è repubblica e repubblica. La Repubblica italiana, che nasce esattamente ottant’anni fa, è l’esito più importante della rivoluzione democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza. Durante quei venti mesi che si conclusero il 25 aprile 1945 nacquero a nord nel pieno dell’occupazione tedesca diverse repubbliche partigiane, certo effimere perché nate nella prospettiva di un rapido intervento degli Alleati che mancò, ma anticipatrici del futuro del Paese. Il voto delle donne si conquista nel Paese nel 1946, ma viene riconosciuto nelle elezioni amministrative della repubblica parigiana della Carnia, ove inoltre in piena guerra si abolisce la pena di morte per reati comuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quanti semi della Resistenza fiorirono quel 2 giugno ’46. Oggi l’Italia tenga gli occhi aperti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Supermercati aperti il 2 giugno in Italia: ecco la lista completa e gli orariIl 2 giugno, alcuni supermercati in Italia resteranno aperti, mentre altri chiuderanno.

Leggi anche: Carceri, 63.940 i detenuti in Italia. Quanti sono gli stranieri e quanti i bambini che viv...

Si parla di: Blog | Quanti semi della Resistenza fiorirono quel 2 giugno '46. Oggi l'Italia tenga gli occhi aperti.

Quanti semi della Resistenza fiorirono quel 2 giugno ’46. Oggi l’Italia tenga gli occhi apertiC’è repubblica e repubblica. La Repubblica italiana, che nasce esattamente ottant’anni fa, è l’esito più importante della rivoluzione democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza. Durante qu ... ilfattoquotidiano.it

Liguria, partigiane e staffette decisive per la ResistenzaGenova – La presenza delle donne nella Resistenza, la loro partecipazione attiva, è stata per lunghissimo tempo ignorata, relegata ai margini. Sono state considerate semplicemente un contributo, un ... ilsecoloxix.it