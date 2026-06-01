Supermercati aperti il 2 giugno in Italia | ecco la lista completa e gli orari

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno, alcuni supermercati in Italia resteranno aperti, mentre altri chiuderanno. La lista completa degli esercizi aperti e i relativi orari varia a seconda della regione e della catena. In generale, molte grandi catene adotteranno orari ridotti rispetto ai giorni feriali, con aperture limitate nel pomeriggio o mattina. I clienti sono invitati a verificare direttamente presso i punti vendita o sui siti ufficiali per conoscere le aperture specifiche.

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Con l’arrivo della Festa della Repubblica, molti italiani si preparano a trascorrere una giornata tra gite, pranzi in famiglia e momenti di relax. Come accade ogni anno, però, torna anche una delle domande più frequenti: quali supermercati saranno aperti il 2 giugno e con quali orari? La risposta non è uguale per tutti. Le principali catene della grande distribuzione adotteranno infatti strategie differenti: alcune hanno già confermato aperture straordinarie, mentre altre lasceranno autonomia ai singoli punti vendita, con possibili variazioni da città a città. Per evitare inconvenienti dell’ultimo minuto, il consiglio resta quello di verificare sempre gli orari aggiornati sui siti ufficiali delle insegne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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