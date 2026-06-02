quanti ricordi con radio musichallcity

La sala Volponi ha ospitato la cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico dell’Università Libera Itinerante. L’evento si è svolto nei giorni scorsi, ricordando momenti e ricordi legati a Radio Musichallcity. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, docenti e personalità legate alla realtà radiofonica. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti.

Nei giorni scorsi la sala Volponi ha ospitato la chiusura dell’Anno Accademico dell’Università Libera Itinerante. La coordinatrice Alba Bravi ha coinvolto come da tradizione un gran numero di appassionati, ha organizzato un appuntamento dedicato a radio e tv libere e locali che hanno animato i decenni scorsi e che per lungo tempo sono state una voce importante dei territori. A Urbania quando si parla di questi temi non potevano che salire in cattedra Feliciano Pierini, il fondatore, e Daniele Bolla, uno dei volti, di Radio Musichallcity, storica emittente che negli anni ’80 trasmetteva in tutto il Montefeltro. "Le trasmissioni iniziarono nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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