Classifica Radio Ricordi di Blanco conquista il primo posto

La Classifica Radio di Earone si sta modificando con l’arrivo della stagione estiva, portando in vetta brani di artisti come Blanco con Elisa, Lady Gaga e Doechii. Tra le novità, il brano “Ricordi” di Blanco si posiziona al primo posto, mentre altre collaborazioni e duetti emergono tra le prime posizioni della top ten. La classifica riflette i cambiamenti nel panorama musicale, con nuovi brani e interpreti che si affermano nelle playlist radiofoniche.

La Classifica Radio elaborata da Earone comincia a mutare verso la stagione estiva con l’insediarsi di duetti e collaborazioni inedite pronte a mantenere le posizioni alte della top ten, come Blanco ed Elisa, Lady Gaga e Doechii. Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia scende dalla #10 alla #8. Presente in classifica da tre settimane, ha raggiunto la posizione più alta nella week 15 (9 aprile 2025). Madame entra alla #9 con Volevo Dire feat. Marracash. Il brano pè costruito sotto forma di un dialogo: Madame pone domande a cui Marracash risponde nella strofa successiva, dando forma a una vera conversazione artistica che diventa una potente riflessione su vulnerabilità, resilienza e autenticità, capace di unire introspezione emotiva e racconto di forza personale, tra fragilità e determinazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, “Ricordi” di Blanco conquista il primo posto Notizie correlate Classifica Album, Salmo entra direttamente al primo posto seguito da BlancoLa Classifica Album elaborata sui dati dal 3 al 9 aprile ha un podio tutto nuovo e completamente composto da artisti, sul quale troviamo Salmo,... Classifica Radio, continua il successo di Bruno Mars: supera Ernia e si prende il primo posto con “I Just Might”A due settimane dalla sua pubblicazione, Introvabile di Bresh, che sale dalla #12 alla #10. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Classifica Radio 2026, settimana 17: Blanco ed Elisa primi con Ricordi; Blanco ed Elisa primi in radio con Ricordi: il successo e i tour nei palasport; Blanco ed Elisa con Ricordi salgono al comando della Classifica AirPlay Radio Settimanale a cura di EarOne; La classifica combinata delle canzoni di maggior successo – Settimana 16 del 2026. Classifica EarOne Airplay settimana 17 2026: Blanco ed Elisa in vetta con Ricordi, Kolors al secondo postoLa classifica EarOne Airplay della settimana 17 del 2026 incorona Ricordi di Blanco ed Elisa al numero 1. The Kolors al secondo posto, Harry Styles in forte risalita e debutto di Madame con Marracas ... lifestyleblog.it Blanco ed Elisa primi in radio con Ricordi: il successo e i tour nei palasportBlanco può festeggiare il traguardo sui palchi dei palasport, dove anche Elisa è appena tornata con la seconda parte del tour già iniziato nel 2025. Chissà se Blanco ed Elisa troveranno l'occasione pe ... radioitalia.it Blanco ed Elisa con "Ricordi" salgono al comando della Classifica AirPlay Radio Settimanale a cura di EarOne x.com Radio Margherita Giovane. Achille Lauro · In Viaggio Verso Il Paradiso. , ` Scoprilo con noi nella Classifica di Radio Margherita Giovane! I 15 brani italiani più ascoltati del momento con Enrico - facebook.com facebook