Pasticceria Salza nuova vita | quanti ricordi in quei locali

A Pisa, i locali che un tempo ospitavano la pasticceria Salza stanno per cambiare volto. La storica pasticceria, punto di riferimento per molte generazioni, ha chiuso le sue porte e al suo posto nascerà un nuovo locale chiamato “Brunch Republic”. La novità prevede un’offerta di colazioni in stile anglosassone, con un menu dedicato al brunch, portando così un tocco di innovazione in un luogo ricco di ricordi.

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Pisa, 10 maggio 2026 – La colazione in stile anglosassone di “Brunch Republic” rappresenterà dunque una ventata di novità laddove generazioni di pisani hanno conosciuto la pasticceria Salza, consumandovi un caffè e acquistando le paste della domenica. Anche se rivitalizzare un luogo ormai abbandonato non può che essere una buona notizia, è tuttavia innegabile che quanti hanno vissuto quegli anni ‘eroici’ provino oggi un acuto senso di nostalgia. La storia della pasticceria Salza. Prima e dopo la guerra le vetrine di Salza, come quelle di Calderai dall’altra parte dell’Arno, erano il fulcro dell’eleganza commerciale cittadina. Finché alle 4 de mattino del 18 gennaio del 1944 una bomba piovve in Borgo Stretto spazzando via il palazzo che confinava con quello al cui piano terra c’era la pasticceria Salza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pasticceria Salza, nuova vita: quanti ricordi in quei locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BU ÜLKEDE ADIM ATACAK YER YOK! HONG KONG Notizie correlate "Tintarella di musica": dalla mostra alle degustazioni di prodotti locali e ricordi della dolce vitaDoppio appuntamento a Cattolica questo sabato 14 marzo, in occasione del finissage della mostra fotografica “Tintarella di musica” ospitata a Palazzo... Olimpia, ultima chiamata. Quanti ricordi col MaccabiLa gara di andata fu la prima volta di coach Peppe Poeta da capo allenatore dell’Olimpia Milano.