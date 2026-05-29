Rino Gaetano a 45 anni dalla scomparsa esce il 2 giugno l’esclusivo vinile di A mano a mano

Da lopinionista.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno viene pubblicato un vinile speciale dedicato a Rino Gaetano, in occasione del 45° anniversario della sua morte. Il disco contiene “A mano a mano”, tra i brani più iconici della musica italiana. La pubblicazione celebra la memoria dell’artista attraverso una versione esclusiva del brano, resa disponibile in vinile. La data segna anche il giorno in cui si ricorda la scomparsa di Gaetano, avvenuta 45 anni fa.

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ROMA – In occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno esce “A mano a mano”, uno speciale progetto discografico che rende omaggio a uno dei brani più emblematici della storia della musica italiana. “A mano a mano” è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Racconta Riccardo Cocciante «Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. Una canzone non deve essere soltanto dell’interprete o dell’autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un’altra canzone e un’altra proposta di così grande successo». 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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