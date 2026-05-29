ROMA – In occasione del 45° anniversario della scomparsa di Rino Gaetano, il 2 giugno esce “A mano a mano”, uno speciale progetto discografico che rende omaggio a uno dei brani più emblematici della storia della musica italiana. “A mano a mano” è stato scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. Racconta Riccardo Cocciante «Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. Una canzone non deve essere soltanto dell’interprete o dell’autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un’altra canzone e un’altra proposta di così grande successo». 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rino Gaetano, a 45 anni dalla scomparsa esce il 2 giugno l’esclusivo vinile di “A mano a mano”

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