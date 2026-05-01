Nel panorama universitario del 2026, le scelte di studio sono influenzate da tre grandi tendenze: il ricambio generazionale, la digitalizzazione e i cambiamenti nel mercato del lavoro. Se tradizionalmente si pensava a determinate lauree come le più redditizie, i dati mostrano che non solo le facoltà di medicina offrono buone opportunità. Sono molte le aree che, grazie alle trasformazioni in corso, stanno diventando più accessibili e richieste.

Scegliere l’università nel 2026 significa muoversi in un mercato del lavoro attraversato da tre grandi forze: il ricambio generazionale, la trasformazione digitale e la transizione ecologica. Non basta chiedersi - ed è l'errore che fanno in tanti - “quale laurea fa trovare lavoro”: bisogna distinguere tra i corsi con più domanda in valore assoluto, quelli con migliore occupabilità dopo il titolo e quelli che offrono migliori prospettive di crescita nel medio periodo. Le fonti più solide per rispondere sono due. La prima è il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro, che stima i fabbisogni occupazionali delle imprese e della Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Quali lauree danno più opportunità di lavoro? Non solo medicina, le "sorprese" e l'errore da evitare

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