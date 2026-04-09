Lavoro | oltre 4mila assunzioni ad aprile a Novara e nel Vco i settori che offrono più posti

Ad aprile, nel territorio di Novara e del Vco, sono state registrate più di 4.000 nuove assunzioni. I settori che hanno contribuito maggiormente a questa crescita occupazionale sono stati quelli legati ai servizi e all’industria. I dati, forniti dal bollettino Excelsior e analizzati dalla Camera di Commercio locale, mostrano un aumento delle opportunità lavorative rispetto ai mesi precedenti. Nonostante questa tendenza positiva, le imprese continuano a incontrare difficoltà nel mantenere stabilità e crescita.

L'Alto Piemonte si prepara a un aprile di assunzioni, ma la strada per le imprese resta in salita. Secondo gli ultimi dati del bollettino Excelsior, elaborati dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, sono 5.710 i contratti di lavoro programmati nelle province di Biella, Novara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Occupazione in crescita, oltre 4.500 assunzioni attese ad aprile: i settori più richiesti, l'83% a tempo determinatoI principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio, ristorazione e turismo 1. Servizio civile regionale, 10 i posti disponibili tra Novara e VcoÉ attivo dal 19 gennaio scorso il nuovo bando del servizio civile regionale volontario. Si parla di: Autisti introvabili: 76 posti, bonus da 4mila euro e stipendio da 35mila. Fincantieri, previste 1.200 assunzioni in Italia entro il 2030: i profili ricercatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Fincantieri, previste 1.200 assunzioni in Italia entro il 2030: i profili ricercati ... tg24.sky.it Sopra Steria: 8500 assunzioni nel 2026 e 110 posti di lavoro in Italia, anche per persone senza esperienzaSopra Steria annuncia ben 8.500 assunzioni nel 2026. La società francese recluterà nuovo personale anche in Italia, per coprire 110 posti di lavoro rivolti a vari profili, anche senza esperienza. Ecco ... ticonsiglio.com