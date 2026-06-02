Quad si ribalta | 55enne in gravi condizioni

Un uomo di 55 anni di Sala Consilina è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo che il suo quad si è ribaltato in via Don Luigi Sturzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 55 anni di Sala Consilina, in provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Don Luigi Sturzo. L’uomo, alla guida di un quad, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Il conducente è caduto riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Luigi Curto di Polla. Le condizioni del 55enne sono gravi. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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