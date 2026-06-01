Un'auto si è ribaltata questa mattina sulla Pontina, all’altezza dello svincolo di via Guardapasso in direzione sud, nel territorio di Aprilia. Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso e trasportato in eliambulanza a Roma in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti prima di essere riaperta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente questa mattina sulla Pontina, nel territorio di Aprilia, all’altezza dello svincolo di via Guardapasso in direzione sud. Un ragazzo di 26 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando: il mezzo ha sbandato e si è ribaltato, finendo sottosopra. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, incaricati dei rilievi. Vista la gravità delle condizioni del giovane, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Trasferito al San Camillo. Il 26enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Auto si ribalta sulla Pontina ad Aprilia, 26enne trasportato in eliambulanza a Roma in gravi condizioni

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