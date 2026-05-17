Auto si ribalta sull’A3 paura a Torre Annunziata | automobilista in gravi condizioni

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, poco dopo l’uscita di Torre Annunziata Scavi in direzione Napoli. Un’auto si è ribaltata, causando gravi ferite a uno dei conducenti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’automobilista in condizioni preoccupanti in ospedale. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui