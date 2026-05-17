Auto si ribalta sull’A3 paura a Torre Annunziata | automobilista in gravi condizioni
Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, poco dopo l’uscita di Torre Annunziata Scavi in direzione Napoli. Un’auto si è ribaltata, causando gravi ferite a uno dei conducenti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’automobilista in condizioni preoccupanti in ospedale. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.
Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, dove si è verificato un grave incidente all’altezza dell’uscita di Torre Annunziata Scavi, in direzione Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura si è improvvisamente ribaltata terminando la sua corsa al centro della carreggiata. L’impatto ha provocato attimi di tensione tra gli automobilisti in transito, mentre sul posto sono immediatamente scattati i soccorsi. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure al conducente rimasto ferito nel violento schianto. Secondo le prime informazioni, almeno una persona avrebbe riportato gravi ferite, anche se al momento non è stato chiarito se sia in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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