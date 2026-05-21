Nell’ultimo giorno di esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia, durate tre giorni, sono stati effettuati lanci di diversi missili strategici. I missili coinvolti sono Zircon, Yars, Sineva e Kinzhal. I presidenti dei due paesi hanno seguito i test attraverso una videoconferenza, assistendo ai lanci di alcuni di questi vettori. Le esercitazioni si sono concentrate sulla verifica della prontezza delle forze nucleari di entrambe le nazioni.

Roma, 21 maggio 2026 - Oggi, ultimo giorno di esercitazioni congiunte di tre giorni di Russia e Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari, i presidenti Vladimir Putin e Alexander Lukashenko hanno assistito ai lanci di vari missili strategici in videoconferenza. Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere che sono stati testati il missile intercontinentale balistico Yars, lanciato dal cosmodromo di Plesetsk sul poligono di Kura, in Kamchatka. Poi dal Mare di Barents è stato lanciato da un sommergibile nucleare strategico un missile intercontinentale Sineva, quindi d a una fregata è partito un vettore ipersonico Zirkon con obiettivo il poligono di Chizha. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Esercitazioni nucleari di Russia e Bielorussia. Lanciati i micidiali missili Zircon, Yars, Sineva e Kinzhal. Putin e Lukashenko hanno assistito

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Belarus Started Nuclear Drills With Russia — Zelensky Just Issued His Most Chilling Warning Yet

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