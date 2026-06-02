Durante il torneo di Roland Garros 2026, un commentatore ha osservato che Arnaldi sembrava sotto l’effetto di Connors, sottolineando la pressione che grava su Zverev. Le partite stanno portando risultati inaspettati e stanno facendo salire l’Italia a livelli mai raggiunti prima. La competizione si sta rivelando ricca di colpi di scena, con giocatori che si confrontano in match intensi e imprevedibili.

Il Roland Garros 2026 sta regalando emozioni e sorprese a non finire e, non ultimo, sta portando l’Italia a livelli storici. I quarti di finale sulla terra rossa parigina vedranno ben tre nostri rappresentanti ai nastri di partenza (Matteo Arnaldi, Matteo Berretti e Flavio Cobolli), con un derby che ci assicurerà un italiano in semifinale. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, giornalista di Eurosport inizia dal bilancio complessivo in chiave italiana: “ Arriviamo da una giornata che ci ha consegnato un tris storico mai avvenuto in precedenza al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Puppo: “Arnaldi sembrava posseduto da Connors! La pressione è tutta sulle spalle di Zverev”

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Puppo: “Il record di Sinner vale più di quello di Djokovic. L’arrivo di Jodar mi ricorda una frase di Connors su McEnroe”Jannick Sinner si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto Andrea Pellegrino, che aveva offerto una buona prestazione.

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