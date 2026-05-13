Jannick Sinner si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto Andrea Pellegrino, che aveva offerto una buona prestazione. Ora affronterà il russo Andrey Rublev. Intanto, un commento del suo allenatore ha attirato l’attenzione, affermando che il record di Sinner vale più di quello di Djokovic, e ricordando una frase di Connors su McEnroe riguardo all’arrivo di un nuovo talento.

Jannick Sinner supera anche l’esame Andrea Pellegrino, giocatore autore di un’ottima prova, e guadagna il pass per la sfida dei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev. Si delinea all’orizzonte la possibile finale con lo spagnolo Rafael Jodar. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Sul record di vittorie nei Masters 1000: “ Il record di 31 vittorie nei Masters 1000 di Sinner ha un valore superiore a Djokovic, perché le ha ottenute seguendo il calendario. Pellegrino, fatti i debiti paragoni, potrebbe essere il nostro piccolo Vacherot: mi è piaciuto molto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Il record di Sinner vale più di quello di Djokovic. L’arrivo di Jodar mi ricorda una frase di Connors su McEnroe”

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Match Point | Novak Djokovic Wins All-Time Classic Against Jannik Sinner | Australian Open 2026

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